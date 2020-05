Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Coronavirus: Veneto, raggiunti contagi zero. Gualtieri, “no a patrimoniale”. Cina, contrattacco agli Usa su Hong Kong

Coronavirus/1: Regione Veneto, raggiunti zero contagi

Il Veneto ha raggiunto ieri il livello “zero contagi”. Lo ha annunciato Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia dell’Università di Padova e consulente scientifico della Regione. “Questo è il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l’Università di Padova e l’Azienda Ospedale di Padova”, ha spiegato Crisanti, che ha osservato: “Alla fine l’intuizione di cercare gli asintomatici ha pagato”. Nelle parole dell’esperto la convinzione che “il modello Veneto funziona”, “lo zero è un bene prezioso da conservare con un comportamento virtuoso”. Dal bollettino del Veneto emerge, in particolare, che sono in totale 19.038 i casi di tamponi positivi, appena due in più di ieri: ma dalle 8 alle 17 di oggi i contagi sono stati zero.

Coronavirus/2: Gualtieri (ministro Economia), “né patrimoniale né flat tax”

“La situazione è difficilissima: stiamo cercando di aiutare gli italiani, i lavoratori, le imprese nel miglior modo possibile”. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ieri sera, a Piazza pulita su La7, ha riconosciuto che “è difficile non essere scontenti e preoccupati quando si sta affrontando la più grande pandemia di tutti i tempi con un impatto economico e sociale grandissimo”. Gualtieri ha garantito che “la patrimoniale non è nel programma del governo e non verrà mai realizzata. Non faremo la flat tax né la patrimoniale”. Poi, il ministro ha assicurato: “Da qui a lunedì tutti e 4 milioni” di lavoratori autonomi, collaboratori, partite Iva avranno “automaticamente” il contributo da 600 euro. Infine, la rassicurazione che con il decreto Rilancio vengono velocizzate le procedure per la cig in deroga, che non ha funzionato bene e ha avuto ritardi nell’erogazione.

Coronavirus/3: Bonomi (Confindustria), “bene le intenzioni, ma ‘no’ a metodo del governo”

“Abbiamo sempre affermato che apprezziamo le intenzioni ma non condividiamo il metodo”. Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato a “Porta a porta”, ieri sera, riferendosi ai provvedimenti presi dal governo per affrontare la crisi scatenata dal coronavirus. “Il metodo di non ascoltarci prima ma di calare le cose dall’alto non funziona”, ha aggiunto. Da Bonomi apprezzamento per l’annuncio del premier Giuseppe Conte per dare impulso alla realizzazione delle infrastrutture: “Lo prendiamo molto bene – ha commentato -, lo avevamo richiesto da tempo. Speriamo che poi alle parole seguano i fatti. Speriamo che il modello Genova venga replicato. Sappiamo che c’è una discussione in corso, speriamo che per il bene del Paese si risolva”.

Hong Kong: Cina, in arrivo una stretta sulle rivendicazioni autonomiste

In arrivo la stretta della Cina su Hong Kong per “tutelare la sicurezza nazionale”, frenando “le rivendicazioni autonomiste della città Stato”. Nel suo intervento al Congresso nazionale del popolo, il premier Li Keqiang ha affermato che l’obiettivo è “istituire solidi sistemi giuridici e meccanismi di applicazione per salvaguardare la sicurezza nazionale nelle due regioni amministrative speciali (Hong Kong e Macao, ndr) e vedere i governi delle due regioni adempiere alle loro responsabilità costituzionali”. Per gli analisti si tratta di “contromisure” di Pechino a una eventuale mossa di Washington: l’imposizione di sanzioni alla Cina per la gestione dell’epidemia di Covid-19.

Poche ore prima il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva annunciato che gli States avranno una “reazione molto forte” se la Cina imporrà una nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong.

Usa: Trump ritira il Paese dal trattato “Open Skies” con Mosca

Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha annunciato il ritiro degli Usa dal trattato con Mosca “Open Skies”. Lo riporta l’Ansa. Il trattato è entrato in vigore nel 2002 e consente ad americani e russi di sorvolare i rispettivi territori con strumenti di rilevazione elettronica per garantire che non stiano preparando attacchi militari.