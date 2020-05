Comunicazioni sociali: Altamura, domenica messa dell’arcivescovo Ricchiuti nella concattedrale di Acquaviva delle Fonti

Una messa presieduta dall’arcivescovo di Altamura, mons. Giovanni Ricchiuti, in occasione della Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, domenica 24 maggio. “Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria. La vita si fa storia” è il titolo del messaggio di Papa Francesco per la 54ª edizione della Giornata, che ricorre nel giorno in cui si celebra la solennità dell’Ascensione del Signore. Il presule presiederà alle 11.30 la messa dalla concattedrale di Acquaviva delle Fonti. Sarà possibile seguire la celebrazione eucaristica in tv sintonizzandosi su TeleMajg (ch. 97 – 884) o Canale 2 Tv (ch. 114 – 71) o sul sito diocesano per la diretta streaming. Alla messa saranno presenti i fedeli, nel rispetto di tutte le norme previste per la ‘fase 2’ dal protocollo sottoscritto da Governo e Cei.