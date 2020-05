Coronavirus Covid-19: Caritas Bolzano-Bressanone, “Leggere fa miracoli” per aiutare ragazzi etiopi a tornare a scuola

Chi legge cresce ama e non invecchia. Fino a fine giugno sarà possibile, leggendo, aiutare anche il nostro prossimo. Grazie all’iniziativa “Leggere fa miracoli”, bambini e ragazzi delle scuole altoatesine che parteciperanno all’azione proposta dalla youngCaritas avranno la possibilità di aiutare loro coetanei meno fortunati in Etiopia. Ad ogni libro letto, grazie alla ricerca di uno sponsor personale, sarà possibile versare il proprio contributo al progetto “pacchetto scuola” dei “Regali solidali” e sostenere così l’istruzione di bambini e ragazzi etiopi che, a causa dell’attuale crisi pandemica, rischiano di non poter più tornare sui banchi di scuola.

La maratona sui libri funziona quasi come la “Corsa dei Miracoli” che si sarebbe dovuta tenere in questo mese ma è stata rinviata al prossimo autunno, se le condizioni lo permetteranno. “Le classi, i bambini e i gruppi di ragazzi e ragazze interessati potranno da oggi e nel mese di giugno divorare e passare tra le mani quante più pagine e libri possibili. Prima di sfogliare le pagine dovranno però cercare degli sponsor personali, come i genitori, i nonni o conoscenti, che per ogni libro letto saranno disponibili a donare una cifra prestabilita, ad esempio 2 euro”, spiega una nota della Caritas di Bolzano-Bressanone. “Più libri saranno letti, maggiore sarà la donazione finale per i propri coetanei in Etiopia”, afferma Brigitte Hofmann, responsabile della youngCaritas.

La crisi attuale dovuta alla pandemia di Coronavirus ha infatti portato massicce restrizioni anche in Etiopia. I mercati sono chiusi, la disoccupazione è in aumento e le famiglie stanno esaurendo i risparmi per sopravvivere in questi mesi. “Molte famiglie non saranno in grado di pagare tasse e materiale scolastico. Attualmente sosteniamo 3.500 bambini, grazie a questa iniziativa contiamo di riuscire a garantire istruzione e formazioni a più ragazzi possibile”, chiarisce Judith Hafner, responsabile dei progetti di sviluppo della Caritas in Africa.

Per avvicinare e sensibilizzare i piccoli lettori al progetto, la Caritas offre un incontro on line alle ore 9 sulla piattaforma Zoom mercoledì 3 giugno o, in alternativa, venerdì 5 giugno. Attraverso un video girato in Etiopia verrà mostrato quanto, anche attraverso il miracolo della lettura, è possibile fare in Africa. I ragazzi potranno inoltre confrontarsi con la collaboratrice della Caritas che risponderà a eventuali domande. Info sull’iniziativa “Leggere fa miracoli” è possibile averle dalla youngCaritas.