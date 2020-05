Coronavirus Covid-19: Istituto Spallanzani, 44 pazienti positivi ricoverati, 11 necessitano di supporto respiratorio. Altri 50 sottoposti a indagini

All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati “94 pazienti, di cui 44 positivi al Covid-19 e 50 sottoposti ad indagini. 11 pazienti necessitano di supporto respiratorio”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in mattinata, l’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 446”.

“L’Istituto Spallanzani, d’intesa con l’Uo di Ematologia dell’Ospedale San Camillo e il Dipartimento di Oncoematologia e terapia cellulare e genica dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù”, informa poi che “è in atto una sperimentazione sull’utilizzo del plasma iperimmune da pazienti convalescenti post-Covid”.