Coronavirus Covid-19: Rivoli, gli alpini del Reggimento logistico “Taurinense” donano alimenti alle famiglie in difficoltà

(foto Esercito Italiano)

Negli scorsi giorni gli alpini del Reggimento logistico “Taurinense”, animati da spirito altruistico e solidale, si sono prodigati nella raccolta e distribuzione di diversi quintali di generi alimentari di prima necessità a favore di famiglie di Rivoli in difficoltà economica. Un’attività volontaria svolta in sinergia con il gruppo locale dell’Associazione nazionale alpini, dettato anche dal momento di grande difficoltà per il Paese a causa delle conseguenze sociali della pandemia di coronavirus Covid-19. I militari del reparto con sede a Rivoli, restando fedeli al proprio motto “Omnia Omnibus” (“Tutto a Tutti”), sono impegnati su più fronti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sia in supporto alla Protezione civile sia a favore delle autorità regionali e comunali, consegnando materiali sanitari come i dispositivi di protezione individuale in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il contributo operativo non si è limitato all’Operazione “Mercurio” con gli oltre 40mila chilometri percorsi in poche settimane, ma ha visto il Reggimento logistico, comandato dal colonnello Giulio Arseni, impegnato anche nelle sanificazioni delle Rsa in tutto il territorio piemontese.