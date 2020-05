Coronavirus Covid-19: Trento, l’arcivescovo Tisi celebra domenica la messa nella cappella dell’Ospedale S. Chiara per ringraziare il personale sanitario

Domenica 24 maggio, prima domenica con le messe nuovamente aperte ai fedeli, l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi (oltre alle ore 10 in cattedrale – diretta Tv e streaming) celebrerà l’Eucaristia nel pomeriggio (ore 17) nella cappella dell’Ospedale S. Chiara di Trento per ringraziare, anche simbolicamente, tutto il personale sanitario impegnato nell’emergenza.

In chiesa – nel rispetto delle norme sulla sicurezza – potranno trovare posto una quarantina di persone, che a vario titolo sono state coinvolte nelle dure settimane stravolte da Covid-19. “Sono stati invitati – precisa padre Davide Negrini, responsabile della cappellania del S. Chiara – coloro che rappresentano le categorie impegnate nella vita ospedaliera: dai medici ai pazienti, dagli infermieri agli operatori socio-sanitari, dal personale amministrativo agli operai”. L’arcivescovo potrà così esprimere, anche a nome di tutta la comunità trentina, un grazie sincero per il grande sforzo prodotto nelle giornate di enorme sovraccarico lavorativo e psicologico, in particolare nel picco della pandemia.

Dal momento che i posti sono necessariamente contingentati e considerata anche la particolare natura “interna” della celebrazione, la chiesa non sarà comprensibilmente accessibile a fedeli provenienti dall’esterno, informa l’arcidiocesi in una nota.