Coronavirus Covid-19: Russia, dall’Istituto nazionale di ricerca passi avanti sul vaccino. Intanto la pandemia si estende nel Paese

L’Istituto nazionale di ricerca per l’epidemiologia e la microbiologia di Mosca ha compiuto test sperimentali di un vaccino anti Convid-19 su collaboratori volontari dell’istituto. I test si sono svolti con successo e non hanno avuto effetti collaterali. La notizia appare oggi sulle agenzie di stampa russe Tass e Interfax che riportano dichiarazioni del direttore dell’istituto Alexander Gintzburg. L’esperimento sarà considerato riuscito, avrebbe affermato il direttore, quando il ministro della Sanità russa darà il permesso di testare ufficialmente e completare così il vaccino. Intanto in Russia i numeri ufficiali parlano, ad oggi, di 326.448 contagi e 3.249 decessi. Mosca resta nell’occhio del ciclone per contagi, ma il dato che oggi viene riportato come positivo a livello nazionale, è che per il settimo giorno di fila i contagi sono sotto la soglia di 10mila al giorno (8.894 nelle ultime 24 ore). Secondo l’associazione russa “Alleanza dei medici” a oggi tra le fila del personale sanitario ci sarebbero 232 decessi. L’associazione da settimane denuncia una grave mancanza di materiale protettivo per medici e infermieri, costretti a contrastare il virus in una lotta i cui precisi connotati sarebbero in realtà ben più drammatici di quelli ufficialmente riportati.