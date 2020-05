Messe con il popolo: Bolzano-Bressanone, domenica il vescovo Muser a Pietralba per l’Ascensione, il 30 celebrazione crismale

Foto di repertorio

Domenica 24 maggio, solennità dell’Ascensione del Signore e prima domenica con le celebrazioni nuovamente aperte ai fedeli, il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, celebra la Santa Messa, alle 11, al santuario di Pietralba. La celebrazione bilingue si svolge all’aperto, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste contro il contagio da Covid-19, e viene trasmessa dall’emittente diocesana Radio Sacra Famiglia-inBlu.

Sarà invece celebrata sabato 30 maggio, alle 9, a Bressanone la Messa del Crisma, che era stata rinviata il Giovedì Santo, a causa del coronavirus. Nella celebrazione con i sacerdoti e diaconi della diocesi vengono benedetti gli oli santi. Presbiteri e diaconi rinnovano le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione sacerdotale.

Il duomo di Bressanone potrà contenere non più di 120 persone e altrettante la vicina chiesa parrocchiale, dove la celebrazione sarà trasmessa in audio e video. Si prega di arrivare presto in duomo e nella chiesa parrocchiale in quanto il rispetto delle misure di sicurezza richiede più tempo per l‘accesso alle chiese.

Il rito liturgico viene concelebrato dal vescovo e dal vicario generale (in rappresentanza del clero diocesano) e dal presidente della Conferenza italiana superiori maggiori dell’Alto Adige (in rappresentanza degli Istituti religiosi). Un diacono assiste durante la celebrazione. Tutti gli altri sacerdoti e diaconi partecipano al rito senza paramenti liturgici. L’incontro dopo la celebrazione non avrà luogo.

Al termine della celebrazione gli oli santi possono essere ritirati in duomo e nella chiesa parrocchiale. Anche in questo caso sono da rispettare in dettaglio le distanze di sicurezza e le misure di igiene previste. Si suggerisce l’ingresso con gli olii santi nelle singole parrocchie in occasione della celebrazione della solennità di Pentecoste.

Mons. Muser ricorda che “nel segno del crisma e degli olii santi celebriamo ciò che possiamo essere: cristiani, consacrati, persone che appartengono a Gesù, il Cristo; battezzati e confermati e cristiani inviati al servizio cristiano. Invito di cuore a questa celebrazione nella vigilia della solennità di Pentecoste e sono contento che possiamo incontrarci pur nelle attuali e inconsuete circostanze, per celebrare assieme la nostra fede e rinnovare la nostra disponibilità ad aiutare”.

È stata invece annullata la tradizionale Giornata diocesana del clero, prevista in origine giovedì 28 maggio a Bolzano.