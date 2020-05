Sanità: Bologna, il 121° Reggimento artiglieria controaerei “Ravenna” dona elettrocardiografo per i bambini del Policlinico S. Orsola

(foto esercito Italiano)

​I militari del 121° Reggimento artiglieria contraerei “Ravenna” hanno donato un elettrocardiografo per fornire un aiuto concreto ai piccoli pazienti dell’ambulatorio di cardiologia pediatrica “Gozzadini” del Policlinico S. Orsola di Bologna, acquistato in collaborazione con l’Associazione sportiva dilettantistica 121 e Amaci – Associazione genitori e amici chirurgia pediatrica Gozzadini e Ospedale maggiore di Bologna Onlus. Il personale del Reggimento guidato dal colonnello Roberto Gabrielli, ha voluto partecipare a quella che sul sito dell’Esercito italiano viene definita una gara di solidarietà, simbolo della vicinanza dell’Esercito ai bambini e alle loro famiglie, che ha consentito l’acquisto di uno strumento fondamentale per la registrazione e la riproduzione grafica dell’attività del cuore, favorendo così la prevenzione di possibili patologie cardiologiche. Lo screening elettrocardiografico effettuato in età neonatale/pediatrica si dimostra uno strumento utile nelle diagnosi di alcune cardiopatie congenite silenti, nelle aritmie e nella Sids, sindrome della morte improvvisa infantile.