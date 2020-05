Progetto Policoro: Gaeta, incontri online per spiegare ai giovani come creare un curriculum vitae

Dotare i giovani degli strumenti necessari a essere più competitivi nel mondo del lavoro. Con questo obiettivo sarà sviluppata, nella diocesi di Gaeta, una serie di nuove iniziative nell’ambito del Progetto Policoro, promosso dalla Cei con l’obiettivo di dare una risposta concreta al problema dei giovani e del lavoro. La prima è “Young 4.0”, organizzata dall’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro, in collaborazione con Porta Futuro Lazio. L’attività è strutturata in tre tappe cadenzate nel mese di giugno e punta ad aiutare i giovani alla creazione di un buon curriculum vitae e a spiegar loro come gestire un colloquio di lavoro. Gli incontri, tenuti da esperti, saranno gratuiti ed effettuati in modalità webinar. È necessaria la prenotazione entro il 27 maggio, contattando l’animatore di comunità, scrivendo una e-mail a diocesi.gaeta@progettopolicoro.it.