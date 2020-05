Pier Giorgio Frassati: Torino, domani l’arcivescovo Nosiglia presiede la messa per il 30° della beatificazione

In occasione del 30° anniversario della beatificazione di Pier Giorgio Frassati, l’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, presiederà domani, mercoledì 20 maggio, una messa solenne. La celebrazione, con inizio alle 18, “si terrà nella parrocchia Maria Regina della pace, in corso Giulio Cesare 80 a Torino, perché la cattedrale non è ancora disponibile in relazione alle misure di sanificazione”, si legge in una nota dell’arcidiocesi, nella quale si ricorda che nella stessa chiesa “aveva già celebrato lo scorso anno mons. Edoardo Cerrato, in riferimento alla cura dei poveri in cui si prodigava il beato Pier Giorgio, partendo proprio dalla pace”.

La celebrazione eucaristica di domani sarà trasmessa in diretta su tutti i canali social dell’arcidiocesi (YouTube e Facebook) dall’equipe della Pastorale giovanile diocesana.

Pier Giorgio Frassati, nato il 6 aprile 1901 da una delle famiglie più in vista dell’alta borghesia di Torino, spese tutta la sua giovinezza nell’associazionismo cattolico per testimoniare il Vangelo, soprattutto verso i più poveri. Colpito da una meningite fulminante, morì il 4 luglio 1925. Papa Giovanni Paolo II lo proclamò beato il 20 maggio 1990.