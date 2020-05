Parlamento Ue: “Europei contro Covid-19”, domani presentazione on line della campagna di informazione rivolta ai cittadini

Stephen Clark (foto SIR/European Parliament)

“Europei contro Covid-19” è la campagna di informazione del Parlamento europeo rivolta ai cittadini e ai giovani in particolare, che intende raccontare e diffondere storie di solidarietà che si muovono, spesso lontano dai riflettori, in Europa. Sarà presentata nel corso di un evento virtuale, mercoledì 20 maggio alle 18. L’iniziativa nasce, con il sostegno dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, da “One hour for Europe”, la realtà che raccoglie attivisti e volontari di tutta Europa che, dopo le elezioni europee del maggio scorso, si sono ritrovati nella rete “insieme-per.eu”. Sono giovani che si impegnano per diffondere i valori dell’Ue attraverso eventi tematici, come appunto il “dietro le quinte del Parlamento europeo”, che si tiene mercoledì. A intervenire sono stati invitati Stephen Clark, direttore degli Uffici del Parlamento europeo negli Stati membri, che illustrerà la campagna d’informazione del Parlamento in questo tempo, tra ripresa e ansie, i rappresentanti del Banco alimentare, associazione di volontariato che ogni giorno e in tutta Italia raccoglie cibo per donarlo alle strutture caritative, e poi giovani europei che racconteranno le loro storie di solidarietà dalla pandemia. L’iniziativa si potrà seguire in streaming sul profilo Facebook del Parlamento europeo in Italia.