Coronavirus Covid-19: anche nelle scuole cartelli con le misure di prevenzione igienico-sanitarie

Lavarsi spesso le mani. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Anche nelle scuole dovranno essere esposti dei cartelli anti-Covid. Lo prevede l’art. 3 del Dpcm sulle riaperture firmato dal premier Giuseppe Conte. “Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni”, si legge nel testo, dovranno essere esposte “le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito“. Oltre alla prima raccomandazione di lavarsi spesso le mani, si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; di evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; di evitare abbracci e strette di mano; mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. E ancora: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.