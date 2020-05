Coronavirus Covid-19: Bari, militari del Reggimento logistico “Pinerolo” impegnati nella sanificazione delle chiese

(foto Esercito Italiano)

I militari del Reggimento logistico “Pinerolo”, hanno effettuato la sanificazione del sagrato della chiesa e di alcuni locali della Parrocchia San Nicola Catino di Bari. Il personale qualificato disinfettore in forza alle unità operative del reparto dell’Esercito italiano alle dipendenze della Brigata meccanizzata “Pinerolo”, è in grado di fornire il servizio di igienizzazione di aree comuni a supporto della cittadinanza, effettuate con l’impiego di atomizzatori spalleggiabili a bassa pressione, assicurando la nebulizzazione di una soluzione detergente/igienizzante in modo uniforme all’interno dei locali. Presente durante le operazioni di ieri, il parroco don Luciano Cassano che, si legge sul sito dell’Esercito italiano, ha ringraziato il colonnello Stefano Mariani, comandante del Reggimento logistico “Pinerolo”, ed i militari impiegati nell’intervento utile alla ripresa delle celebrazioni religiose nella chiesa.

Il Reggimento logistico “Pinerolo”, dall’inizio dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus Covid-19, ha supportato l’azione della Protezione civile di Bari e di Potenza, oltre che dell’associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.