(Foto ANSA/SIR)

Nella mattinata di oggi, martedì 19 maggio, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergey Lavrov. Ne ha dato notizia la Farnesina in una nota. “Al centro del colloquio – si legge – il dossier Libia, che rimane un tema prioritario per l’Italia. Il ministro Di Maio ha ribadito la necessità di lavorare in maniera sinergica per mettere fine al conflitto”.