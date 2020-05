Diocesi: Lamezia, il vescovo Schillaci sotto osservazione nel reparto di cardiologia

Il vescovo di Lamezia Terme, mons. Giuseppe Schillaci, è ricoverato sotto osservazione nel reparto di cardiologia dell’ospedale cittadino. Il presule, secondo quanto riferito dalla diocesi, avrebbe avuto i sintomi di una sospetta tachicardia, cui è seguita la visita da parte dei medici al pronto soccorso del nosocomio, dove sono stati effettuati tutti i controlli del caso. Al termine, i sanitari, per una maggiore sicurezza, hanno preferito tenerlo sotto osservazione in reparto.

“Le condizioni della guida della Chiesa lametina sono più che buone e lo stesso vescovo in queste ore sta ricevendo vicinanza e solidarietà da parte di tante persone, laici e religiosi, che ringrazia anche per le innumerevoli preghiere”, si legge sul sito della diocesi.