Comunicazioni sociali: sabato 23 maggio la VII edizione del “Meeting nazionale giornalisti cattolici e non”

“In dialogo tra paura e speranza. La vita si fa storia” è il titolo della 7ª edizione del “Meeting nazionale giornalisti cattolici e non” in programma il prossimo 23 maggio, vigilia della 54ª “Giornata mondiale delle comunicazioni sociali”, che vedrà 30 operatori del panorama nazionale dell’informazione e della società alternarsi sul palco, quest’anno reso virtuale dal Covid-19. Il Meeting è organizzato in collaborazione con il quotidiano “Avvenire”, l’emittente televisiva “Tv2000”, InBlu Radio, la Federazione italiana settimanali Cattolici” (Fisc), l’Unione cattolica Stampa italiana (Ucsi), l’Ordine dei giornalisti, l’Agenzia Sir e l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Cei. Denso il programma che (dalle 14.45 alle 19) toccherà virtualmente i luoghi del terremoto, il tema del Coronavirus e delle fragilità umane. Tre le tavole rotonde: “CambiaMenti”, “L’impegno del pastore in mezzo alle crisi”, “Responsabilità dei direttori nella crisi del Coronavirus”. “Abbiamo pensato di non perdere la ricchezza del Meeting e di organizzare un appuntamento in diretta streaming – afferma il responsabile organizzativo del Meeting, Simone Incicco – i relatori parleranno della situazione italiana e internazionale e di come questa stia cambiando. Inoltre, avremo la possibilità di toccare da vicino le varie realtà della sanità, dell’economia, del volontariato, che hanno come peculiarità di mettere sempre al centro l’uomo”.

Tra gli altri, interverranno mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, il card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo di L’Aquila, mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-Fabriano, mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti, mons. Carlo Bresciani, vescovo di San Benedetto-Ripatransone-Montalto, mons. Giovanni D’Ercole, vescovo di Ascoli Piceno, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, Marco Tarquinio, direttore di Avvenire ,Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000, Amerigo Vecchiarelli, direttore del Sir, Vania De Luca, presidente dell’Ucsi, Mauro Ungaro, presidente della Fisc.

Il Meeting sarà visibile sulla pagina Facebook di Padre Pio Tv, sul canale YouTube di Padre Pio Tv e sul sito web www.giornalistioggi.it.