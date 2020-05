Festival della comunicazione: Molfetta, giovedì sera diretta streaming sulla pastorale in era digitale

Le scorse settimane hanno dimostrato la necessità di valorizzare le nuove tecnologie nella pastorale: giornale, sito web, social, dirette streaming. Ogni parrocchia ha fatto quanto di meglio ha potuto, ma la comunicazione è un ambito pastorale che va oltre le emergenze, trasversale a tutta la pastorale e fondamentale nell’impegno di evangelizzazione. Nel 2004 la Chiesa si è data un Direttorio per le comunicazioni e ha individuato la figura dell’animatore della cultura e della comunicazione per curarne questi aspetti in parrocchia; quattro anni fa nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi è stato redatto un vademecum per l’Eco parrocchiale (Equipe comunicazione parrocchiale). In questo orizzonte, l’ottavo appuntamento del Festival della comunicazione, promosso dalla diocesi pugliese in collaborazione con Paoline e Paolini, patrocinato da Regione Puglia e Comuni della diocesi, sarà rivolto principalmente ai sacerdoti, agli animatori della comunicazione e agli operatori pastorali in genere, per riflettere su questo ambito. Giovedì 21 maggio alle 20 sul sito diocesano e sui relativi canali Facebook e Youtube in diretta streaming si terrà il reading dal messaggio del Papa per la Giornata delle comunicazioni sociali a cura di Corrado La Grasta (Teatro dei Cipis) cui seguirà il saluto del vescovo Domenico Cornacchia e il dialogo con mons. Lucio Adrián Ruiz, segretario del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede; Fabio Bolzetta, giornalista di Tv2000 e presidente di WeCa. Modererà don Vito Bufi, direttore dell’Ufficio pastorale diocesano. “In ogni grande racconto entra in gioco il nostro racconto – scrive il Papa nel suo messaggio –. Quando facciamo memoria dell’amore che ci ha creati e salvati, quando immettiamo amore nelle nostre storie quotidiane, quando tessiamo di misericordia le trame dei nostri giorni, allora voltiamo pagina”.