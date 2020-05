Francia: sentenza Consiglio di Stato su chiusura luoghi di culto. Vescovi francesi, “siamo ora in attesa della revisione del decreto”

Plauso dei vescovi francesi per la sentenza del giudice delle misure provvisorie del Consiglio di Stato che ordina al governo di revocare il “divieto generale e assoluto” di assemblea nei luoghi di culto e di emettere al suo posto misure strettamente proporzionate ai rischi per la salute e appropriate all’inizio del processo di “deconfinamento”. In una nota diffusa ieri sera, la Conferenza episcopale di Francia prende atto della decisione del più alto tribunale amministrativo e sottolinea come l’“ordinanza sia in linea con la lettera scritta dal presidente della Conferenza episcopale di Francia, mons. Eric de Moulins-Beaufort, al primo ministro venerdì 15 maggio. La Conferenza episcopale di Francia è quindi ora in attesa della revisione del decreto dell’11 maggio” visto che il Consiglio di Stato ha dato al governo 8 giorni per revocare il decreto di divieto ed emettere misure di sicurezza più proporzionate. “Dalla revisione di questo decreto – scrivono i vescovi – saranno possibili le celebrazioni, rispettando le norme sanitarie”. La Conferenza episcopale fa sapere di aver predisposto in merito e comunicato al governo un piano nazionale contenente misure di protezione e sicurezza per la riapertura delle chiese e la ripresa delle celebrazioni.