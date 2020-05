Laudato si’: Pinerolo, iniziative in streaming per la “Settimana” in diocesi

In occasione della “Settimana della Laudato si’” che celebra il quinto anniversario dell’enciclica di Papa Francesco, l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Pinerolo promuove un ciclo di eventi in streaming. Attraverso i canali social dell’Ufficio (canale Youtube e pagina Facebook) sarà possibile seguire domani, mercoledì 20 maggio, alle 18, l’intervento dell’economista Luigino Bruni su “Pandemia, futuro. Non sarà più come prima: una riflessione seguendo la Laudato si’”. Giovedì 21, alle 21.15, sarà la volta di Riccardo Moro, docente di Politiche dello sviluppo all’Università di Milano e già direttore della Fondazione Giustizia e solidarietà della Cei, che parlerà di “Laudato si’, una luce nel travaglio dell’economia mondiale. Nuove prospettive”. Per venerdì 22 maggio, alle 19, è in programma l’intervento di Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, su “Laudato si’, virus, tempo di crisi, tempo di speranza”. Tutti gli interventi saranno coordinati da Giancarlo Chiapello, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro.

A conclusione della settimana, il vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero, domenica 24 maggio alle 12 reciterà la speciale preghiera condivisa in tutto il mondo, durante la quale i cattolici saranno uniti spiritualmente perché “tutto è connesso”.