Coronavirus Covid-19: Roma, da oggi servizio telefonico gratuito “Pronto Idi”. Medici rispondono ai quesiti dei pazienti

Da oggi è attivo a Roma il nuovo servizio “Pronto Idi”. L’ospedale capitolino che di recente è entrato nella rete delle strutture Covid-19, al fine di superare i disagi derivanti dall’impossibilità a raggiungere le strutture ospedaliere se non per particolari motivi di urgenza, ha deciso di venire incontro alle esigenze dei propri pazienti offrendo un nuovo servizio di assistenza telefonica. Basterà comporre il numero verde 800495551 gratuito, in determinate fasce orarie (lunedì-venerdì ore 8-19; sabato dalle ore 8-13) e un medico Idi risponderà a quesiti posti dai pazienti. Dermatologi, allergologi e psicologi saranno a disposizione di coloro che hanno bisogno di un immediato riscontro e orientamento clinico diagnostico. Il servizio è rivolto principalmente a pazienti con nuove problematiche insorte, a coloro che si trovano a gestire situazioni clinico-terapeutiche che necessitano di chiarimenti dopo le dimissioni, a quelli che hanno bisogno di un controllo clinico e anche quei pazienti che provengono al di fuori della Regione Lazio. Il numero verde sarà naturalmente a disposizione di pazienti oncologici già in cura presso la struttura, pazienti in trattamento con farmaci biologici e per coloro che sono affetti da patologie dermatologiche rare. “Il nostro obiettivo – afferma il direttore sanitario Annarita Panebianco – è fornire un servizio gratuito come espressione di vicinanza alla cittadinanza attraverso le eccellenze che la nostra struttura offre da sempre”.