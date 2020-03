Rai Due: Sulla Via di Damasco, domani una puntata dedicata ai cent’anni dalla nascita di Chiara Lubich

Cento anni fa nasceva Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari e profeta dell’unità dei popoli. Sulla Via di Damasco, in onda domani, domenica 8 marzo, alle 8.45, su Rai Due, dedica uno speciale alla vita e all’insegnamento di una donna di speranza e di carità, figura emblematica del XX secolo. Nello studio con la conduttrice Eva Crosetta, vi sarà la presidente dei Focolari, Maria Voce, prima focolarina a succedere alla fondatrice. Durante la puntata, saranno proposti immagini e filmati in cui Chiara Lubich racconta la sua avventura umana e di fede, ma anche le testimonianze di chi è stato conquistato dal “sogno” di Chiara. A cominciare da Alfonso Di Nicola, focolarino, impegnato a ridare dignità a carcerati emarginati; poi, quelle di Klemens e Michele, imprenditori che hanno fatto la scelta dell’economia di comunione. Lo spirito che anima il loro operato è quello tipico del focolare: “essere famiglia” nel mondo.