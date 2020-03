Coronavirus Covid-19: De Palo (Forum), “stop ai mutui per famiglie è segnale importante”

“In tanti anni di promesse mancate, la notizia della sospensione dei mutui alle famiglie rappresenta un segnale davvero importante, che cogliamo con grande soddisfazione. Finalmente, possiamo registrare una sensibilità concreta nei riguardi dei nuclei familiari, anche del ceto medio. In questo caso, vale la pena ricordare a tutte le realtà istituzionali che la solidarietà nei riguardi delle famiglie vuol dire solidarietà nei confronti del Paese, di tante madri e padri che vivono momenti di grande preoccupazione e difficoltà”: così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commentando la notizia dello stop ai mutui per imprese e famiglie deciso dagli istituti di credito per venire incontro alle difficoltà dei nuclei familiari, soprattutto quelli residenti nella zona rossa isolata per l’epidemia di coronavirus. “Il Forum delle associazioni familiari – aggiunge – crede che sia decisivo che questa scelta la facciano tutte le banche e perlomeno fino al termine dell’emergenza. Siamo a disposizione degli istituti di credito che hanno aderito a quest’azione per favorire una miglior comprensione delle iniziative capaci, da un lato, di non danneggiare il sistema bancario, ma dall’altro di fare del bene alle famiglie”. E conclude: “Sono notizie come queste che aiutano i nuclei familiari a sentirsi meno soli, in circostanze in cui il rischio di cedere allo sconforto e al pessimismo è assai forte. Per questo è essenziale essere responsabili e attenersi alle indicazioni delle istituzioni, che chiedono a tutti di restare a casa. Prima facciamo squadra, prima ne usciamo”.