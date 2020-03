Coronavirus-Covid-19: Messico, rinviata la missione di mons. Scicluna e mons. Bertomeu su abusi. Il Vaticano ha sospeso tutte le attività all’estero

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

La Conferenza episcopale messicana, in una nota, dichiara di essere stata informata attraverso la nunziatura apostolica che la Santa Sede ha sospeso tutte le attività all’estero, a causa della situazione sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus, che ha toccato anche la Città del Vaticano. Di conseguenza, la prevista missione di mons. Charles Scicluna arcivescovo di Malta e vice segretario della Congregazione della Dottrina della Fede, e di mons. Jordi Bertomeu, da effettuarsi dal 20 al 27 marzo, è stata rinviata. La missione era stata decisa in seguito alla richiesta di appoggio rivolta dalla Conferenza episcopale messicana alla Santa Sede, in relazione ai casi di abuso su minori in ambito ecclesiale.

L’indirizzo e-mail della nunziatura apostolica, nunciatura.mexico@diplomat.va, rimarrà abilitato per chi desidera fare comunicazioni o richieste d’incontro in merito a situazioni di abuso.