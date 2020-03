Coronavirus Covid-19: Sant’Antioco, rinviata la riapertura della Basilica con le reliquie e la memoria del patrono della Sardegna

La diocesi di Iglesias, in accordo con la Regione Sardegna e il comune di Sant’Antioco, ha deciso di rinviare a data da destinarsi tutti gli appuntamenti previsti dal 15 al 18 marzo, in occasione della riapertura e dedicazione della basilica di S. Antioco martire nella località omonima. Una decisione maturata in ragione del Dpcm 4 marzo 2020 sulle misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus Covid-19. Mercoledì 18 marzo era in programma la riapertura al culto della basilica di Sant’Antioco martire che accoglie le reliquie e la memoria del patrono della Sardegna, nei mesi scorsi sottoposta a un importante progetto di consolidamento, restauro e adeguamento liturgico.