Coronavirus Covid-19: diocesi di Urbino, messe in televisione. E sul canale YouTube “Pillole di spiritualità quotidiana”

Anche l’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado utilizzerà il mezzo televisivo per la diffusione delle messe di domenica 8 marzo. Vengono inoltre segnalate ai fedeli le messe trasmesse sui canali nazionali. “Sarebbe bello farlo tutti insieme – si legge in una nota –, in famiglia, così da essere una piccola chiesa domestica”. Le messe seguiranno i seguenti orari: Tv Fano, canale 17, ore 7.30 e ore 9; Tv2000, canale 28, ore 8.30; Rete 4 ore 10; Rai Uno ore 10.55. Sul canale YouTube diocesano: Pillole di spiritualità quotidiana https://www.youtube.com/channel/UCAtIp2_NlaOi5TU_GCxAewg