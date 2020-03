Diocesi: Vittorio Veneto, vescovo Pizziolo celebra la messa dalla basilica della Madonna dei miracoli di Motta di Livenza

Nell’anniversario dell’apparizione della Beata vergine Maria, “La Tenda Tv” trasmetterà lunedì 9 marzo la messa dalla basilica della Madonna dei miracoli di Motta di Livenza, in diretta alle ore 18.30. Presiederà il vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo e la celebrazione si terrà a porte chiuse. “Lunedì sera – ha annunciato il vescovo Pizziolo nella lettera inviata ai preti questa mattina -, nell’anniversario dell’apparizione della Beata vergine a Motta di Livenza celebrerò nel santuario della Madonna dei miracoli. Non dobbiamo pretendere nessun miracolo, ma chiedere con insistenza l’aiuto – anche straordinario – del Signore: fa parte delle raccomandazioni che ci fa Gesù”. L’allusione è al passo del vangelo di Luca in cui Gesù invita i suoi discepoli a pregare il Padre insistentemente: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto”.