Coronavirus Covid-19: diocesi di Cosenza, “utilizzare i servizi pastorali che la Chiesa offre attraverso i media”

“Nessuna sospensione delle messe nell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano”. È quanto ribadisce l’arcivescovo, mons. Francesco Nolè, “unitamente a tutti i vescovi della Calabria, recependo le indicazioni dello Stato. Non sono state assolutamente disposte sospensioni delle sante messe feriali o festive. Sono state solo fornite indicazioni di prevenzione e di rispetto delle norme igienico-sanitarie: nessuno scambio di pace, distanze di sicurezza, comunione sulle mani, svuotamento di acquasantiere, nessun saluto ai funerali”.

Il comunicato stampa evidenzia che “per chi vive questo momento con ansia si ribadisce di affidarsi al Signore con fiducia e speranza ed approfittare anche dell’ampia gamma di servizi pastorali che la Chiesa offre attraverso i media: messe in tv (particolarmente la programmazione dell’emittente dei vescovi Tv2000) e alla radio sulle emittenti cattoliche”.

Un servizio di aiuto alla preghiera verrà offerto per tutti venerdì di Quaresima anche dall’Ufficio diocesano per la pastorale dellecomunicazioni attraverso la radio e i social: dalle 17.30 verrà trasmesso il santo rosario, la santa messa e la via Crucis su Radio Jobel InBlu (fm 93,300 e in streaming www.radiojobel.it) e sulla pagina Facebook del settimanale diocesano Parola di Vita.