“A Sua Immagine”: speciale Giornata della donna e il Vangelo con il card. Matteo Zuppi

La Giornata della donna è il filo rosso delle due puntate di “A Sua Immagine”, sabato 7 e domenica 8 marzo su Rai Uno. La conduttrice Lorena Bianchetti incontra sia la virologa Alessandra Amendola sia Chiara Gambino dell’Associazione Donna e politiche familiari e suor Gabriella Bottani. “A Sua Immagine” è un programma Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani.

Nel dettaglio. “Donne con una marcia in più” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” in onda sabato 7 marzo, alle ore 15.55 su Rai Uno. In prossimità dell’8 marzo, la conduttrice Lorena Bianchetti intervista la virologa dello Spallanzani Alessandra Amendola, che offre una testimonianza come donna sposata e lavoratrice; la scienziata con il suo gruppo di ricerca è riuscita, lo scorso 2 febbraio, a isolare il Coronavirus, a 48 ore dalla diagnosi di positività dei primi pazienti in Italia.

Alle 16.15 “Le ragioni della speranza”, spazio di “A Sua Immagine” dedicato al commento del Vangelo: questa settimana il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, visita la Comunità monastica della Piccola Famiglia dell’Annunziata, fondata da don Giuseppe Dossetti a Monte Sole; un luogo che porta le ferite della strage nazista del 1944, divenuto però oggi un suggestivo spazio di preghiera.

“La giornata della donna” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” in onda domenica 8 marzo alle ore 10.55 su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti ci sono Chiara Gambino, fondatrice dell’Associazione Donna e politiche Familiari, e suor Gabriella Bottani, in prima linea contro alla tratta degli esseri umani. Ancora, la testimonianza di Rosalba Rotondo, che ha ottenuto l’onorificenza al merito della Repubblica Italiana come preside dell’Istituto comprensivo Ilaria Alpi-Carlo Levi di Scampia.

Alle 10.55 la Santa Messa, in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica viene trasmessa dalla basilica dei Santi Quattro Coronati a Roma, per la regia di Simone Chiappetta e il commento di Orazio Coclite. Chiude infine l’appuntamento con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di Papa Francesco alle ore 12.