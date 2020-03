Coronavirus Covid-19: Protezione civile, “in totale 589 guariti, 5.061 positivi, 233 morti, 2.651 ricoverati con sintomi e 567 in terapia intensiva”

“Sono 589 le persone guarite, 66 in più rispetto a ieri, 36 le decedute, in totale 233. Il numero attualmente dei positivi è 5.061, più 1.145 rispetto a ieri, dato influenzato da più di 300 casi positivi oggi in Lombardia”. Lo ha detto stasera Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile e commissario all’emergenza, nella consueta conferenza stampa serale, a Roma. “I ricoverati con sintomi sono 2.651, in terapia intensiva 567 (in percentuale il numero resta stabile, cioè il 10% del totale), in isolamento a casa 1.843”, ha proseguito Borrelli, che ha ricordato come “la Regione Lombardia sia in una situazione di sofferenza negli ospedali. Ci aspettiamo che possa essere chiesto lo spostamento di pazienti in terapia intensiva dalla Lombardia ad altre Regioni che hanno disponibilità di posti, grazie al funzionamento della centrale remota di soccorso sanitario”.