Diocesi: mons. Sigismondi nominato vescovo di Orvieto. Azione cattolica, “conosciamo bene la sua saggezza, la fede, la passione per la Chiesa e per gli uomini”

“L’Azione cattolica italiana gioisce insieme a mons. Gualtiero Sigismondi, suo Assistente ecclesiastico generale, per la sua nomina a vescovo della diocesi di Orvieto-Todi”. “Ci stringiamo a lui – si legge in una nota dell’associazione – nella preghiera, assicurandogli il nostro sostegno e la nostra collaborazione”. “Conosciamo bene mons. Sigismondi, la sua saggezza e la sua mitezza, la sua fede e la sua preparazione, la sua passione per la Chiesa e per gli uomini. Siamo perciò certi che saprà vivere nel miglior modo possibile questo nuovo ministero che Papa Francesco gli ha voluto affidare, segno di stima, affetto e gratitudine. Stima, affetto e gratitudine che riempiono anche il cuore di tutti gli aderenti dell’Azione cattolica italiana”.