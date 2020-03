Coronavirus Covid-19: mons. Alfano (Sorrento), rimandata visita pastorale. “Camminano insieme fede e amore, attenzione e rispetto”

Di rientro dagli esercizi spirituali con i vescovi della Campania e dopo aver convocato i vicari episcopali e zonali, l’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, mons. Francesco Alfano, ha ufficialmente rimandato la visita pastorale, che sarebbe dovuta iniziare domani, al prossimo autunno. Con un video messaggio, rivolto all’intera comunità, ha voluto manifestare la sua vicinanza e condividere il suo stato d’animo.

“Come credenti qualcuno ci accusa di chiudere le chiese, al contrario, affrontiamo il tempo della prova con fede. Fede e amore camminano insieme, è importante, che in questo momento delicato, siano ben coniugate anche l’attenzione ed il rispetto, verso il prossimo e se stessi. Non chiudiamoci in noi stessi, ma poniamoci accanto all’altro”, l’invito del presule.

Nelle zone rosse, in tanti stanno vivendo il digiuno dall’eucarestia, ricorda un comunicato dell’arcidiocesi. Al Nord Italia molte chiese sono state chiuse, “a noi è ancora concesso di celebrare messa, con la dovuta serietà e le doverose precauzioni. Ci è data la possibilità di manifestare ancora una volta con passione e coraggio, che ciò che conta è vivere da figli di Dio, chiedendo a lui la forza necessaria”.

L’arcivescovo rivolge un pensiero anche a chi vive alle porte della nostra Europa: “Non chiudiamo il cuore a chi è in difficoltà, non sentiamoci dei condannati. Questo momento di prova può avvicinarci al cuore di chi, anche al di fuori dei confini italiani, attraversa prove molto più difficili della nostra, quasi nell’indifferenza totale”.