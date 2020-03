Diocesi: mons. Sigismondi nominato vescovo di Orvieto. Camilli (presidente Azione cattolica Foligno), “nostro legame rimarrà forte”

Mons. Sigismondi con una rappresentanza dell'Azione cattolica della diocesi di Foligno

Saluti e felicitazioni per la nomina come pastore della diocesi di Orvieto-Todi giungono, attraverso il Sir, dall’Azione cattolica diocesana di Foligno a mons. Gualtiero Sigismondi, finora vescovo di Foligno oltre che assistente generale di Ac. “In questi anni la sua cura di pastore ha sostenuto l’associazione diocesana: confidente attento, ci ha stimolato sempre e comunque nel servizio”, afferma Alessia Camilli. “Riprendo le sue parole nella lettera di nomina di presidente diocesano del mese scorso: ‘Il nuovo presidente diocesano e tutta l’Azione cattolica di Foligno abbiano cura di edificare la Chiesa nella città degli uomini, annunciando il Vangelo con la propria vita e facendosi promotori di dialogo nella comunità civile e in quella ecclesiale, con la fiducia che il Signore ha un popolo numeroso in questa città. Sappiano pertanto coniugare la propria ministerialità laicale nella Chiesa con una presenza operosa nella società orientata al perseguimento del bene comune, sotto la materna protezione di Maria, donna del sì e madre della Chiesa, e dei santi e beati dell’Azione cattolica’”.

La presidente Alessia Camilli afferma: “Abbiamo manifestato la nostra gioia all’Azione cattolica di Orvieto-Todi e a tutta la Chiesa locale per il nuovo dono ricevuto dalla nomina. Sicuramente della tristezza pervade in questo momento tutta l’associazione diocesana, ma il nostro legame rimarrà comunque forte per il suo servizio all’Azione cattolica italiana come Assistente generale”. Conclude: “La certezza di essere sempre nelle sue preghiere e pensieri ci solleva, affidandoci tutti alla divina Provvidenza”.