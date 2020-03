Coronavirus Covid-19: Sassoli (Parlamento Ue), “costituire una centrale d’acquisto europea per reperire materiali necessari a prevenzione e cure”

foto SIR/European Parliament

(Bruxelles) “L’emergenza Coronavirus ci conferma una lezione importante. Nessun Paese, di fronte a epidemie globali di questa portata, è al riparo. Nessuno può arroccarsi nella tentazione di considerarsi un’isola felice”. Lo scrive David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, sulla sua pagina facebook: l’Euroassemblea si riunirà la prossima settimana in plenaria – straordinariamente a Bruxelles anziché a Strasburgo, per ragioni di salute pubblica – e discuterà dell’emergenza legata al Covid-19. “Adesso più che mai bisogna provvedere a mettere gli sciacalli nelle condizioni di non nuocere. Penso a un passo decisivo in questo senso: costituire una centrale d’acquisto europea, affidata alla Commissione, per reperire e smistare i materiali necessari alla prevenzione e alle cure”. “Eviteremmo – aggiunge – inutili e dannose concorrenze fra gli Stati Ue, togliendo munizioni decisive alla speculazione internazionale”.