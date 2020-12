Terra Santa: Patton (custode) ai pellegrini, “tenete vivo il desiderio di tornare” qui “a visitare i luoghi santi”

“In questo strano anno segnato dalla pandemia so che con il vostro cuore siete in Terra Santa e che per Natale vorreste essere qui come pellegrini. Tenete vivo questo desiderio di tornare in Terra Santa a visitare i luoghi santi come pellegrini. Tenete vivo il desiderio di tornare a visitarci e sostenerci. Vi aspettiamo appena sarà possibile, buon Natale”. Lo ha detto ieri il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, durante l’incontro di approfondimento dedicato alla Terra Santa promosso dall’Ufficio nazionale israeliano del turismo in collaborazione con la Custodia di Terra Santa. Al centro dell’evento on line il Natale e la spiritualità in Terra Santa. Durante l’incontro la direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo, Kalanit Goren Perry, ha parlato delle novità turistiche e illustrato qualche curiosità archeologica. È seguito un approfondimento dedicato a Nazareth con padre Bruno Varriano, rettore basilica di Nazareth, e ad altri luoghi simbolici mete dei pellegrinaggi che, è stato detto, si spera riprendano al più presto. Dal canto suo padre Stephane Milovitch, responsabile dell’Ufficio per i beni culturali della Custodia di Terra Santa ha presentato il Terra Sancta Museum e alcuni capolavori che vi sono conservati.