Natale 2020: Anagni, i giovani si preparano “a distanza” con il Vangelo e le parole del beato Carlo Acutis

L’annuncio della nascita di Gesù da parte dell’angelo ai pastori, nel racconto del Vangelo di Luca. Un pensiero del beato Carlo Acutis: “Il Signore apre le porte del Paradiso”. L’impegno personale a pregare insieme a un amico. Sono gli ingredienti della tappa di oggi, 24 dicembre, di un percorso che i giovani della diocesi di Anagni-Alatri stanno condividendo on line durante la novena in preparazione al Natale. L’iniziativa, promossa dal Servizio diocesano di pastorale giovanile e vocazionale, raggiunge ogni giorno giovanissimi e giovani attraverso Instagram, Facebook e gruppi di WhatsApp. “L’idea è nata a causa della pandemia – racconta al Sir don Luca Fanfarillo, responsabile del Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Anagni –. Se quest’anno non è stato possibile incontrare tutti i giovani insieme al vescovo, come équipe abbiamo pensato a una modalità che potesse coinvolgerli anche a distanza. Il percorso fatto di messaggi con spunti di riflessione e impegno vuole essere occasione formativa per accompagnare il cammino di avvicinamento al Natale con i linguaggi più familiari ai ragazzi, anche quelli meno vicini alla vita parrocchiale”. In parallelo, è offerta l’opportunità di scoprire una figura di ispirazione per molti giovani, quella di Carlo Acutis: “Il nostro desiderio, dopo averlo conosciuto in queste settimane grazie ad alcuni suoi scritti e pensieri, è di recarci appena possibile in pellegrinaggio sulla sua tomba, ad Assisi, insieme ai nostri giovani”, conclude don Luca Fanfrillo.