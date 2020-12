Diocesi: Gaeta, al Monastero di San Magno un evento tra preghiera e musica nella notte di Natale

“Incredibilmente Natale” è il titolo di un evento in programma oggi, 24 dicembre, dalle 23.30 alle 00.15, in diretta sul canale YouTube del Monastero di San Magno a Fondi (Lt). A promuoverlo è la fraternità del Monastero e prevede un percorso attraverso poesia e musica, riflessione e meditazione, ascolto e silenzio, secondo lo stile e l’atmosfera tipici di questa realtà. “Non dimenticheremo mai più il sapore della libertà, la straordinarietà di essere tutti collegati, l’attesa di un abbraccio che non incatena, che la vita è un valore”, afferma don Francesco Fiorillo, responsabile della fraternità del Monastero di San Magno. “Non vogliamo stare distanti nell’unica notte dove splende il Sole. Vogliamo attraversare assieme la soglia sospesa di questa storia, perché la lontananza non sia anche distanza”, aggiunge. L’appuntamento della notte di Natale è stato anticipato da un ciclo di incontri e meditazioni nelle domeniche di Avvento sul tema “Allarghiamo lo sguardo”, on line o in presenza all’interno dell’antico monastero, affidato più di dieci anni fa all’arcidiocesi di Gaeta e divenuto un luogo di accoglienza e incontro per giovani e adulti, nello stile del dialogo. “Abbiamo bisogno di uno sguardo che vada oltre le nostre paure, gli ostacoli che viviamo, i muri di separazione. Abbiamo voluto fare un viaggio nella fede che superi le nostre sterili convinzioni e facili sicurezze. La Parola ci permette di andare in profondità attraverso il silenzio e la preghiera”, conclude don Fiorillo.