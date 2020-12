Almeno 20 persone sono morte in un naufragio al largo della costa di Sfax, in Tunisia. Lo rende noto un ufficiale della Guardia Costiera, che ha recuperato 20 corpi e tratto in salvo cinque persone in condizioni gravi. Le vittime sono africani subsahariani. A bordo del barcone c’erano almeno 40 migranti. Continuano le ricerche per i dispersi.