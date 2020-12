Natale 2020: Coldiretti, oggi “sfilata nazionale dei dolci tipici al mercato di Campagna Amica di Roma”. Iniziative anche in altre città

“Dalla Miascia lombarda alle Cartellate pugliesi, dallo Zelten del Trentino alle Pabbasinas della Sardegna, fino ai Cippillati di Trivento molisani e al Pangiallo laziale e molto altro: sono solo alcune delle specialità regionali che gli italiani riscoprono durante le festività i cui segreti saranno svelati nella sfilata nazionale dei dolci tradizionali del primo Natale in lockdown che costringe gli italiani nelle case e ne favorisce l’impegno in cucina”. Lo ricorda la Coldiretti presentando l’appuntamento di oggi al mercato di Campagna Amica di via San Teodoro 74 a Roma dove arriveranno specialità da tutte le Regioni italiane ma ci saranno al lavoro anche i cuochi contadini per realizzare in diretta i dolci tipici locali, con consigli preziosi per utilizzare al meglio il maggior tempo da trascorrere tra le mura domestiche a causa dell’entrata del Paese in zona rossa lockdown ma anche per risparmiare e ridurre al minimo le uscite. Oggi, vigilia del Natale, iniziative sono previste anche nei mercati contadini in tutta Italia, a partire dal Mercato coperto di Campagna Amica di Milano, dove saranno all’opera i cuochi contadini con le ricette dei dolci tradizionali lombardi, a quello di Napoli, con l’esposizione dei dolci tipici di Natale, fino a Genova, dove è in programma il racconto di ricette tipiche natalizie, e a Foggia, con panettoni, cartellate, calzoni, torroncini e mandorle atterrate. Per l’occasione sarà presentata l’analisi Coldiretti su “I dolci di Natale al tempo del Covid”, con un focus su “come il nuovo lockdown spinge durante le feste gli italiani tra i fornelli”.