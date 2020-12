Natale 2020: mons. Milito (Oppido-Palmi), “primo dono del Natale è ricordarsi di essere amati da Dio”

“Il primo dono di questo Natale è ricordarsi di essere amati da Dio. Per questo non possiamo temere nulla”. Mons. Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina – Palmi, ha affidato a un videomessaggio gli auguri natalizi alla propria diocesi. “Dov’è la prova di questo amore? – si è chiesto il presule -. E’ il realismo dell’incarnazione, perché il bambino incontrato dai pastori è poi cresciuto, testimoniando nella sua vita l’amore di Dio. Gli anni pubblici di Gesù sono stati un continuo Natale adulto portato a tutti, perché con i fatti ha dimostrato di averci preso sul serio”. Per mons. Milito “il Natale dovrebbe accompagnarci in tutti i giorni dell’esistenza, e dentro deve portarci la convinzione che Dio ci ama. Fermiamoci dinanzi al presepe e, ponendo lo sguardo su Giuseppe, non perdiamo la fiducia”. “Che sia un Natale incontro al Signore che viene – ha concluso il presule – mettiamo il nostro cuore in quello di Maria, con gli occhi rivolti sulla Santa famiglia e, nonostante tutto, anche questo sarà un ottimo Natale”.