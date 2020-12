Papa Francesco: ai leader politici del Sud Sudan, “più fiducia tra voi e più generosità nel servizio al vostro popolo”

(Foto Vatican Media/SIR)

“In questo periodo natalizio, ricordiamo che il nostro Signore Gesù Cristo venne nel mondo fra gli ultimi – in una stalla polverosa con gli animali. Poi, ha chiamato coloro che desiderano essere grandi nel suo regno a essere servi di tutti”. Lo scrivono Papa Francesco, l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e il moderatore della Chiesa di Scozia, Martin Fair, nel loro messaggio di Natale ai leader politici sud-sudanesi a firma congiunta. I leader religiosi ricordano “gli impegni presi in Vaticano nell’aprile 2019”: “I vostri, a realizzare un’agevole attuazione dell’accordo di pace; i nostri, a visitare il Sud Sudan a tempo debito, mentre le cose tornino alla normalità”. “Siamo stati felici di vedere i vostri piccoli progressi, ma sappiamo che non è sufficiente affinché il popolo senta il pieno effetto della pace. Quando verremo in visita, vorremo testimoniare una nazione cambiata”. Infine, la preghiamo, in questo Natale, affinché “conosciate una maggiore fiducia tra voi e una maggiore generosità nel servizio al vostro popolo”. “Preghiamo affinché conosciate la pace che supera le incomprensioni nei vostri cuori e nel cuore della vostra grande nazione”.