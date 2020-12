Ue-Regno Unito: Michel (Consiglio), “l’Europa ha mostrato unità e determinazione nei negoziati”

Charles Michel (Photo SIR/European Council)

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, a proposito dell’accordo sul Brexit, afferma: “per i nostri cittadini e le nostre imprese un accordo globale con il nostro vicino, amico e alleato è il miglior risultato. Negli ultimi anni l’Ue ha mostrato unità e determinazione nei negoziati con il Regno Unito. Continueremo a mantenere la stessa unità”. Michel aggiunge: “questi sono stati negoziati molto impegnativi ma il processo non è finito. Ora è il momento per il Consiglio e il Parlamento europeo di analizzare l’accordo raggiunto a livello di negoziatori, prima di dare il via libera”.