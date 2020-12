Natale 2020: mons. Gallese (Alessandria), “viviamolo pensando all’amore del Signore”

“Vivere un Natale pensando all’amore del Signore, che è venuto nel mondo per salvarci, non per spiegarci come salvarci né per darci l’esempio di come salvarci, ma per salvarci”. Questo l’augurio che il vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese, rivolge alla comunità diocesana attraverso il sito web diocesano.

“È venuto per salvarci ed è entrato dalla porta di servizio”, prosegue il vescovo. “Vi invito a stare davanti al presepe e guardare quella grotta dove Dio è venuto al mondo”. “È una cosa di un significato straordinario”, osserva, aggiungendo che “san Francesco ha avuto una veramente un’intuizione felice con il presepe”. “Usate di questa opportunità”, l’esortazione conclusiva di mons. Gallese.