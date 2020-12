Natale 2020: Santuario san Gabriele, programma delle festività

In occasione delle festività natalizie il santuario di San Gabriele dell’Addolorata, situato ai piedi del Gran Sasso d’Italia, nel comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, è pronto ad accogliere i pellegrini che potranno arrivare al santuario per partecipare alle Mese, confessarsi e sostare in preghiera davanti all’urna del santo. Durante il tempo di Natale, si legge in una nota stama, il santuario rispetterà le regole e gli orari imposti dall’ultimo decreto governativo a causa dell’emergenza coronavirus. Il 24 dicembre, vigilia di Natale, la messa della notte sarà anticipata alle ore 19.30, Venerdì 25 dicembre (Natale), venerdì 1° gennaio (Maria Madre di Dio) e mercoledì 6 gennaio (Epifania) le messe seguiranno il normale orario festivo (ore 8, 9, 10, 11, 12 – 16, 17, 18). Il 31 dicembre, alle ore 17, ci sarà una messa di ringraziamento per l’anno trascorso. Dal 26 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio il santuario, pur rimanendo sempre aperto (8 -12.30 e 14-17), ridurrà gli orari delle messe come segue: ore 8, 9.30, 11, 16, 17. Le confessioni si potranno fare negli orari di celebrazione delle messe. Nel periodo natalizio (a partire dal 20 dicembre, fino al 10 gennaio 2021) sarà possibile ammirare all’interno del santuario il grandioso presepe meccanico.