Coronavirus Covid-19: diocesi Trapani esprime vicinanza al card. Montenegro positivo a Covid-19

Il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli e la comunità ecclesiale di Trapani, “sono vicini al cardinale Franco Montenegro, all’arcivescovo coadiutore mons. Alessandro Damiano e all’arcidiocesi di Agrigento, nella gioia per il traguardo di grande valore ecclesiale e civile della beatificazione del giudice Rosario Livatino e nel dolore per la notizia, appena diffusa, della positività al Covid-19 dell’arcivescovo Montenegro”. “A don Franco e a tutti coloro che sono coinvolti nella lotta al covid19 – afferma mons. Fragnelli – assicuriamo la nostra preghiera e la nostra affettuosa vicinanza”. Lo si legge in una nota della diocesi trapanese appena diffusa.