Natale 2020: mons. Morosini (Reggio Calabria), “Chi ha veramente fede sa capire le difficoltà del mondo”

“Superiamo l’amarezza perché tante tradizioni in questo Natale dovranno necessariamente saltare per via della pandemia. Chi ha veramente fede, sa capire le difficoltà del mondo e sa cogliere il bello della fede: la celebrazione della vita”. È l’esortazione che mons. Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, ha affidato al messaggio di auguri natalizi rivolto alla diocesi. “Nel contesto di questa pandemia, che continua a generare in noi tante incertezze e, soprattutto, la paura di perdere la vita – ha scritto il presule – l’augurio più bello che posso inviarvi è quello di ottenere da Gesù vita sicura e piena, ad ogni livello dell’umano sentire: da quello fisico a quello morale, da quello individuale a quello comunitario, da quello economico a quello politico-sociale”. Mons. Morosini ha rivolto il suo pensiero “a tutte le famiglie che sono state provate dal coronavirus e stanno soffrendo”, invitando a “promuovere una cultura di vita nella nostra società ad ogni livello, per ogni fascia d’età: dai più piccoli agli anziani”, nella consapevolezza che “durante questa pandemia sta emergendo e forse anche crescendo tale sentimento”. In questo senso, si è domandato il presule, “la vita di Gesù di Nazaret mi interessa per promuovere la mia vita e quella di chi mi sta accanto?”