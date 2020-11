Università Cattolica: al via il 100° anno con sito, logo e colori rinnovati. Anelli (rettore), “progettare e costruire il domani”

“Pensare, progettare e cominciare a costruire il domani sarà il grande impegno dell’anno che ci aspetta”. Lo assicura Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in una lettera indirizzata all’intera comunità accademica e pubblicata online sul nuovo sito, nella quale ricorda che il 1° novembre 2020 “è formalmente iniziato il centesimo anno accademico della nostra Università”. Un’occasione, spiega, “per conoscere e comprendere il secolo di storia” dell’Ateneo e il suo ruolo “nella società e nel cattolicesimo italiani” con la consapevolezza che occorre “rendere attuale la storia passata e i suoi lasciti”.

Il nuovo sito Unicatt.it è “il punto di accesso all’’ecosistema digitale’ dell’Università Cattolica”, spiega il direttore generale dell’Ateneo Paolo Nusiner. Per essere ancora più in linea con le attuali logiche di ricerca e navigazione, il portale è stato progettato con una logica mobile-first, caratterizzato da una nuova veste grafica minimal. Dal menu principale si arriva facilmente agli altri portali del “mondo Cattolica”, dove le informazioni sono raggruppate e offerte in base agli specifici interessi delle diverse categorie di visitatori. Il nuovo sito, inoltre, raccoglie storie, esperienze, progetti di ricerca, eventi che coinvolgono le 12 facoltà dei cinque campus dell’Ateneo: Milano, Brescia, Cremona, Piacenza, Roma.

Il restyling di Unicatt.it “vuole, più che celebrare il passato, progettare il futuro e inaugurare il secondo secolo accademico: un nuovo logo realizzato per l’occasione sottolinea nei suoi tratti queste premesse. Colore blu navy e la dicitura ‘1921-2021: Un secolo di storia davanti a noi’, le caratteristiche principali che lo contraddistinguono”, si legge in un comunicato. In una video intervista, disponibile a questo link, il rettore Anelli racconta il lancio del nuovo sito e l’avvio delle celebrazioni del centenario.