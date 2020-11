Bolivia: vescovi, “nessun dubbio sulla trasparenza delle elezioni”, dal nuovo presidente aspettativa di “decisioni che ci uniscano”

Nel corso di una conferenza stampa convocata per presentare l’assemblea virtuale della Conferenza episcopale boliviana (Ceb), che si terrà da oggi fino al 6 novembre, padre José Fuentes, vice segretario generale della Ceb, ha assicurato, attraverso una dichiarazione, che “la Conferenza episcopale boliviana non ha dubbi sulla trasparenza delle elezioni che si sono tenute il 18 ottobre di quest’anno” e hanno visto la netta vittoria al primo turno del socialista Luis Arce.

Padre Fuentes ha detto che la Chiesa cattolica ha seguito da vicino tutta la preparazione delle elezioni da parte del Tribunale supremo elettorale. “Possiamo dire che il Tribunale ha svolto un lavoro trasparente, un lavoro imparziale e professionale, e che abbiamo avuto alcune elezioni che hanno davvero rispettato il voto dei cittadini”, ha sottolineato.

A sua volta, ha chiarito alcune recenti dichiarazioni del presidente della Ceb, mons. Ricardo Centellas, che aveva sollecitato la concessione di un’udienza da parte del Tribunale elettorale a coloro che protestavano denunciando irregolarità. “Dobbiamo dire che il presidente ha fatto eco alle richieste del popolo e ha pensato con buon giudizio che un’audizione aiuterebbe a calmare l’atmosfera che si sta creando in questo momento nel Paese, quell’atmosfera di conflitto che sta crescendo. Ma come Conferenza episcopale boliviana non abbiamo dubbi sulla trasparenza del processo elettorale svolto”, ha precisato padre Fuentes.

Sulla polarizzazione e sul conflitto a Santa Cruz de la Sierra, il vice segretario generale ha chiesto ai nuovi governanti “di costruire una Bolivia in pace”. In particolare, “spetta al neo eletto presidente, spetta alla nostra nuova assemblea plurinazionale prendere decisioni che ci uniscano e che ci dividano, lasciandoci alle spalle, come ha affermato il presidente eletto, ‘politiche di vendetta e andando verso la costruzione di una Bolivia veramente per tutti’”. L’assemblea virtuale della Ceb, è stato poi spiegato durante la conferenza stampa, affronterà vari temi mettendo al centro il dibattito su una parrocchia che sia veramente missionaria.