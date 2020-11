Forze Armate: Guerini (min. Difesa), “il Paese ha bisogno di voi, gli italiani credono in voi”

(foto Ministero della Difesa)

“Il Paese ha bisogno di voi. Gli italiani credono in voi, nel vostro lavoro e nel vostro impegno”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, si rivolge alle donne e agli uomini delle Forze Armate nel messaggio in occasione del Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate che si celebra oggi, 4 novembre.

“Con rinnovata commozione, ricordiamo il coraggio di tanti giovani che, uniti sotto il Tricolore, sacrificarono la loro vita per assicurare all’Italia e alle generazioni future il dono più grande e prezioso: la libertà”, ha scritto il ministro, secondo cui “i valori che animarono il loro agire sono gli stessi che da sempre guidano gli uomini e le donne della grande famiglia della Difesa. Di tutto il suo personale, quello militare e quello civile”. “Dall’Iraq all’Afghanistan, dal Libano al Kuwait, al Niger, nei mari vicini e lontani o nei cieli, ovunque nel mondo il nostro Paese contribuisca alla sicurezza e alla stabilità, voi confermate la stima, il rispetto e la considerazione che gli italiani e l’intera comunità internazionale nutrono nei confronti delle nostre Forze Armate”, il tributo di Guerini. “Oggi – ha proseguito –, in un mondo in piena emergenza sanitaria, dobbiamo avere il coraggio di ripartire prendendo esempio proprio dalla nostra storia, per superare questo difficile momento. Perché solo attraverso l’impegno di tutti, solo restando uniti e coesi, l’Italia potrà – insieme alla comunità internazionale – superare la crisi e riprendere un cammino di serenità e sviluppo”.