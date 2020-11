Papa Francesco: udienza, “dobbiamo essere molto attenti alle prescrizioni delle autorità politiche e sanitarie”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Purtroppo siamo dovuti tornare a questa udienza in biblioteca, e questo per difenderci dai contagi del Covid”. Così il Papa, a braccio, ha cominciato l’udienza di oggi, dedicata a Gesù “maestro di preghiera”. “Questo ci insegna pure – ha proseguito ancora fuori testo – che dobbiamo essere molto attenti alle prescrizioni delle autorità, sia autorità politiche che autorità sanitarie, per difenderci da questa pandemia”. “Offriamo al Signore questa distanza fra noi, per il bene di tutti – l’invito di Francesco – e pensiamo, pensiamo tanto agli ammalati, a coloro che entrano già come scarti. Pensiamo ai medici, agli infermieri e alle infermiere, ai volontari, a tanta gente che lavora con i malati in queste ore. Rischiano la vita ma lo fanno per amore, per amore del prossimo. Preghiamo per loro”.